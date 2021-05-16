Турция объявила о смягчении коронавирусных ограничений

В Турции постепенно начнут смягчать коронавирусные ограничения. МВД страны опубликовало циркуляр по окончании локдауна 17 мая.

До 1 июня в стране сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00.

В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе смогут работать только на вынос или доставку, передает «РИА Новости».

Торговые центры, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, начнут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Исключение — для получивших две дозы вакцины.

Эти ограничения не коснутся туристов. При этом иностранным гражданам, имеющим вид на жительство, следует соблюдать все предписания.

С 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию, на период с 15 апреля по 31 мая, туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.

