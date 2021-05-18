Главное к утру: камеры в школах, кинотеатр в Иннополисе и кешбэк за детские лагеря
«Реальное время» приводит подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 мая:
- В татарстанском городе Иннополисе откроется кинотеатр. Он заработает с 20 мая в зале Брэдбери городского пространства ArtSpace. Программу фильмов представляет культовый «Кино&Театр» в Англетере. Зрители смогут увидеть независимые, фестивальные, авторские и популярные ленты. Многие картины будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на странице города в Instagram.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций бездомных животных. Кабмину необходимо это сделать до 1 декабря текущего года. Также правительство должно профинансировать расходы регионов на исполнение законов об ответственном отношении к животным и обеспечить внесение изменений в документы, внедрить системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.
- В Набережных Челнах установят дополнительные видеокамеры в детсадах и школах, организуют пропускной режим. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев во время совещания в исполкоме. До конца этого учебного года объекты дошкольного и школьного образования будут усиленно охраняться полицейскими.
- Сбербанк и Российский Красный Крест собрали уже более 73 млн рублей пожертвований пострадавшим и семьям погибших при нападении на казанскую гимназию №175. Центральный аппарат РКК совместно с правительством республики завершает сбор средств, открытый 11 мая.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. Кешбэк за путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей. Подробные условия утвердят в ближайшее время.
- Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани и выдала положительное заключение. Ввести в эксплуатацию участок планируется через 6 лет. В ходе реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой, в Казани построят первый участок линии в Приволжском и Советском районах города — от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» протяженностью 5,75 км.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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