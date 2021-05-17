В образовательных учреждениях Челнов дополнительно поставят камеры после трагедии в Казани

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах установят дополнительные видеокамеры в детсадах и школах, организуют пропускной режим. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев во время совещания в исполкоме.

До конца этого учебного года объекты дошкольного и школьного образования будут усиленно охраняться полицейскими.

Магдеев отметил, что установка видеокамер требует серьезных дополнительных затрат.

Фото: realnoevremya.ru

«Речь идет о десятках — сотнях миллионов рублей. Эти средства наша задача изыскать», — приводят его слова «Челнинские известия».



Также градоначальник указал на необходимость заниматься вопросами воспитания в учебных заведениях при взаимодействии с родителями, при использовании интернета. Однако Сеть должна находиться под родительским контролем.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что до конца учебного года охрану казанских школ усилят за счет сотрудников опорных пунктов общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних. Также власти столицы Татарстана планируют выдвинуть свои предложения по формированию новых единых стандартов безопасности российских образовательных учреждений.



Татьяна Леухина