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В Иннополисе открывается кинотеатр

22:57, 17.05.2021
В Иннополисе открывается кинотеатр
Фото: realnoevremya.ru

В татарстанском городе Иннополисе откроется кинотеатр. Он заработает с 20 мая в зале Брэдбери городского пространства ArtSpace.

Программу фильмов представляет культовый «Кино&Театр» в Англетере.

Зрители смогут увидеть независимые, фестивальные, авторские и популярные ленты. Многие картины будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на странице города в Instagram.

В апреле стало известно, что в 2021 году в Иннополисе откроется отель с робототехническими устройствами.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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