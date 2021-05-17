В Иннополисе открывается кинотеатр

В татарстанском городе Иннополисе откроется кинотеатр. Он заработает с 20 мая в зале Брэдбери городского пространства ArtSpace.

Программу фильмов представляет культовый «Кино&Театр» в Англетере.

Зрители смогут увидеть независимые, фестивальные, авторские и популярные ленты. Многие картины будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на странице города в Instagram.

В апреле стало известно, что в 2021 году в Иннополисе откроется отель с робототехническими устройствами.