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Путин поручил правительству разработать закон об учете домашних животных

23:58, 17.05.2021 3
Путин поручил правительству разработать закон об учете домашних животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций бездомных животных. Кабмину необходимо это сделать до 1 декабря текущего года.

Также правительство должно профинансировать расходы регионов на исполнение законов об ответственном отношении к животным и обеспечить внесение изменений в документы, внедрить системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая президент Татарстана Рустам Минниханов после нападения бездомных собак на ребенка в Осиново строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты. Зоозащитники попросили главу республики помочь частным приютам для животных.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Значит, ВВП страны покажет значительный рост
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  • Анонимно 18 май
    больше в стране дел нету... дурдом...
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  • Анонимно 18 май
    Значит, до декабря большинство домашних животных окажутся выброшенными на улицу. Спасибо за заботу.
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