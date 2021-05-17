Путин поручил правительству разработать закон об учете домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в закон о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций бездомных животных. Кабмину необходимо это сделать до 1 декабря текущего года.

Также правительство должно профинансировать расходы регионов на исполнение законов об ответственном отношении к животным и обеспечить внесение изменений в документы, внедрить системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая президент Татарстана Рустам Минниханов после нападения бездомных собак на ребенка в Осиново строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты. Зоозащитники попросили главу республики помочь частным приютам для животных.

Татьяна Леухина