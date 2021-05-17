Правительство выделило 5 млрд рублей на программу кешбэка за путевки в детские лагеря

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на возврат половины стоимости путевки при поездке детей в летние лагеря. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кешбэк за путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей. Подробные условия утвердят в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на продление программы туристического кешбэка за поездки по России выделят еще 4,7 млрд рублей.

В субботу правительство одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей.



Татьяна Леухина