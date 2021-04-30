Главное о коронавирусе на 30 апреля: зрители на «Евровидении», яйца за вакцинацию в Хабаровске

В Татарстане подумают о снятии ограничений лишь в конце мая



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Всего на 30 апреля в республике зарегистрировано 20 456 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 пациента за сутки, всего — 17 523. Умер за весь период 461 человек.

В Татарстане к вопросу снятия ограничений из-за распространения коронавируса вернутся только в конце мая. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В торгово-развлекательном центре «Мирный» в Зеленодольске открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку вакциной «Спутник V» можно ежедневно с 12.00 до 18.00 — надо иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Вторую дозу вакцины необходимо получить в городской поликлинике №3.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Минздраве Татарстана заявили, что не проводят никаких акций для повышения уровня вакцинации, как это делают в других регионах. По данным на 28 апреля, в Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек. Второй компонент вакцины получили 151 259 человек.



В Татарстане вчера зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса. На этот раз жертвами болезни стали две женщины 1936 и 1945 годов рождения и мужчина 1949 года рождения. В республике от коронавируса скончался 461 человек.

В России начали выпускать вакцину от COVID-19 для животных

За последние сутки в России выявили 8 731 новый случай коронавируса, выздоровели 8 406 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 805 288 человек, а выздоровевших — до 4 427 946 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 397 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 110 128 человек.

Россия намерена изучить индийский штамм коронавируса. Для этого страна запросила его образец. Изучением мутации займется научный центр «Вектор», который, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, работает круглосуточно и без выходных. Образец штамма надеются получить в ближайшее время.



Фото: Максим Платонов

В ряде регионов России объявили различные акции для пожилых людей, решивших вакцинироваться от коронавируса. Так, москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму, их они смогут потратить при покупке товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе. Реальные деньги предложили людям старше 60 лет в Магаданской области и Чукотке. Там вакцинированным из группы риска будут выдавать по 1000 и 2000 рублей соответственно. Накануне в Хабаровской области пенсионерам за вакцинацию стали предлагать по десятку куриных яиц — но только 29 и 30 апреля. Заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов, комментируя такую акцию, сослался на опыт КНР.

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Партия произведенной вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц.

Фото: kubnews.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможное осложнение ситуации с коронавирусом в России осенью. Инфекция в осенний период приобретает признаки инфекционного заболевания, а это приводит к осложнению ситуации.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сделала прививку от коронавируса. Какой именно вакциной, она не уточнила, лишь сообщила, что отечественной.

В Кремле не знают об инициативе продлить нерабочие дни после 10 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах.

Фото: rb-refcentr.ru

Страховые выплаты по полисам от коронавируса за год пандемии превысили 2,48 млрд рублей. Средняя цена страховки варьировалась от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей, а размер компенсации — от 2,4 тыс. до 43 тыс, пишут «Известия».

Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер и актер Никита Михалков вакцинировался от коронавирусной инфекции. Он рассказал, что чувствует себя нормально.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не организовывать массовые мероприятия на майские праздники, а провести их в кругу семьи. «Если мы это сделаем, то через 10—14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия», — сказала она.

Каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью. 11% опрошенных уже сделали прививку российской вакциной от COVID-19. 46% респондентов точно или скорее готовы сделать прививку себе или членам семьи, 39% опрошенных не готовы делать прививку.



Фото: Максим Платонов

Индия бьет новые рекорды по заболеваемости коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 150 532 861 человек, 3 165 999 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 288 909). На второй строчке — Индия (18 762 976), на третьей — Бразилия (14 590 678), на четвертой — Франция (5 653 533). Пятое место теперь заняла Турция: там выявили 4 788 700 случаев. Россия на шестом месте (4 742 142, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (575 193). За ними следуют Бразилия (401 186), Мексика (216 447), Индия (208 330) и Великобритания (127 759).

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 386 452 случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 18 762 976. От COVID-19 умерли 3 498 человек за сутки, общее количество умерших от инфекции — 208 330.

Фото: dw.com

Организаторы «Евровидения», которое в этом году пройдет в Нидерландах, сообщили, что на конкурсные мероприятия будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей. Посетить мероприятия смогут только те, кто купил билеты в прошлом году. Новых билетов в продаже не будет.

Японский автоконцерн Honda с 1 по 15 мая приостановит работу четырех своих заводов по выпуску мотоциклов в Индии из-за распространения коронавируса в стране.

Руководитель штаба по борьбе с COVID-19 в Тегеране рассказал о создании учеными Ирана специального спрея для защиты от коронавируса. Его нужно распылять на одежду. После этого он способен деактивировать коронавирус.

Подавляющее большинство жителей Японии (88%) считают, что в японском обществе есть дискриминация по отношению к людям, заразившимся коронавирусом. 83% респондентов считают, что они сами станут объектами дискриминации в случае инфицирования. В то же время 46% респондентов считают, что люди сами несут ответственность за то, что заразились.

Фото: russian.rt.com

В Нью-Йорке планируют полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио. По меньшей мере 6,3 млн жителей мегаполиса уже вакцинировались, в связи с чем представляется возможным отменить введенные на фоне пандемии ограничения.

Администрация США повысит налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США президент Джо Байден.

В мире сейчас есть четыре основные мутации коронавируса, каждая из которых по-своему отличается от исходного варианта, появившегося в Китае. Это британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова.

Татьяна Леухина