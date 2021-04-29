В Татарстане пожилых не привлекают к вакцинации подарками

Минздрав Татарстана не проводит никаких акций для повышения уровня вакцинации, как это делают в других регионах. Как ответили «Реальному времени», на уровне Минздрава региона бесплатно делают только прививку.

Ранее в ряде регионов России объявили различные акции для пожилых людей, решивших вакцинироваться от коронавируса. Так, москвичи старше 60 лет смогут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму, их они смогут потратить при покупке товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов».

Фото: realnoevremya.ru

Реальные деньги предложили людям старше 60 лет в Магаданской области и Чукотке. Там вакцинированным из группы риска будут выдавать пи 1000 и 2000 рублей соответственно.

Хабаровским пенсионерам повезло чуть меньше — за прививку им выдадут десяток яиц.



Напомним, что в Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек.



Ольга Плешкова