В ТЦ Зеленодольска открылся пункт вакцинации от коронавируса

В торгово-развлекательном центре «Мирный» в Зеленодольске открылся пункт вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Он находится по адресу: улица Королева, дом 1.

Сделать прививку можно ежедневно с 12.00 до 18.00 — надо иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. Бесплатно и добровольно будут делать укол вакциной «Спутник V». Прививочный пункт находится на первом этаже ТЦ.

Через 21 день нужно пройти ревакцинацию в городской поликлинике №3, ее адрес: улица Королева, дом 9.

В марте сообщалось, что в Казани 2 014 человек сделали прививку от коронавируса в торговых центрах, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана. В ведомстве отметили, что в ТЦ «Мега» с момента открытия пункта вакцинации 15 февраля первый компонент вакцины получили 1,3 тыс. казанцев.

Алексей Нечаев