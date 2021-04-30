«Евровидение-2021» пройдет со зрителями — его смогут посетить максимум 3,5 тыс. человек

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2021» приняли решение провести мероприятие с участием зрителей, несмотря на продолжающийся в мире рост новых случаев коронавируса.

В концертный зал «Ахой» в Роттердаме, где выступят конкурсанты, допустят максимум 3,5 тысяч человек. Это 20% от вместимости площадки, пишет RT. Все зрители обязательно должны быть в масках.



Организаторы заявили, что не будут продавать билеты на мероприятие. Зрительные места смогут занять те, кто приобрел билеты на концерт в прошлом году и имеет отрицательный результат теста на СOVID-19, полученный не позднее 24 часов до начала концерта.

Напомним, в прошлом году «Евровидение», которое планировалось провести с 12 по 16 мая в Роттердаме, отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо мероприятия в традиционном формате прошел онлайн-концерт. В 2020 году Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big с песней Uno.

В этом году страну на «Евровидении» представит певица Манижа с песней Russian woman.



Татьяна Демина