Россия планирует изучить индийский штамм коронавируса

Фото: Максим Платонов

Россия намерена изучить индийский штамм коронавируса. Для этого страна запросила его образец, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Изучением новой мутации займется научный центр «Вектор», который, по словам Поповой, работает круглосуточно и без выходных. Образец штамма надеются получить в ближайшее время.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что всех прибывающих в Россию из Индии тестируют на COVID-19 прямо в аэропорту, чтобы предупредить случаи неконтролируемого завоза индийского штамма.

Новый вид коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке обнаружили в Индии в марте. Известно, что они выявляются приблизительно в 15 и 20% образцов, но не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Мутацию уже выявили в нескольких странах. Четыре случая индийского варианта коронавируса были выявлены в регионе Стокгольма. Также их зарегистрировали в Великобритании, Дании и Норвегии.

Напомним, в Индии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом: переполнены больницы, умерших массово сжигают на улицах, не хватает лекарств и кислорода. Несколько государств пообещали свою помощь Индии. В частности, Россия намерена направить первую партию вакцины «Спутник V». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина