В Татарстане вернутся к вопросу снятия ограничений в конце мая

Фото: Ринат Назметдинов

К вопросу снятия ограничений из-за распространения коронавируса в Татарстане вернутся только в конце мая. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— В республике есть все три вакцины, они эффективные, они безопасны. Количество вакцинированных увеличивается, и вместе с тем, конечно же, нам хотелось бы, чтобы тот уровень коллективного иммунитета, который планируем достичь средствами иммунопрофилактики, он был не менее 60%. Чем быстрее мы его достигнем, тем быстрее мы сможем увидеть и динамику к снижению заболеваемости и по возможности вернуться к вопросу снятия тех или иных ограничений. С учетом заболеваемости на сегодня, конечно же, никакой речи о снятии ограничений не идет. Все те ограничения — они буду сохраняться. И с учетом того, что впереди у нас очень много значимых государственных и религиозных праздников, после них мы, конечно же, будем наблюдать ситуацию еще в течение 14 дней. И к вопросу о снятии каких-либо ограничений можно будет вернуться только в конце мая, — отметила она.

Фото: Максим Платонов

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