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В Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек

12:14, 28.04.2021
В Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек. За сутки прививку сделали 4 960 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 151 259 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. При обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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