В Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек
В Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек. За сутки прививку сделали 4 960 человек, сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 151 259 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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