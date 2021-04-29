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В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

18:24, 29.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

На этот раз жертвами болезни стали две женщины 1936 и 1945 годов рождения и мужчина 1949 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 29 апреля в республике официально зарегистрирован 461 летальный случай от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане за последние сутки зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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