Галимова прокомментировала проведение «Бессмертного полка» и парада на 9 Мая

Фото: Олег Тихонов

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге сообщила, что каких-либо республиканских мероприятия на 1 Мая нет.

— Что касается 9 Мая — было озвучено два дня назад оргкомитетом, как они видят развитие ситуации. Наша задача, во-первых, провести мероприятие достойно памяти павших и вместе с тем — с заботой о безопасности и здоровье... Думаю, ближе к дате у нас будет понимание, пока каких-то окончательных кардинальных решений в этой части нет, — сообщила она.

Также Галимова ответила на вопрос о проведении «Бессмертного полка»:

— Вы слышали, на днях прозвучало от федерального штаба оргкомитета «Бессмертного полка». Пока будем придерживаться [плана] исходя из нашей эпидемиологической ситуации и тех рекомендаций, которые поступают. В принципе, из того, что мы видим, ситуация складывается аналогично прошлому году, — подчеркнула представитель казанского Кремля.

Накануне, в Свердловской области и Воронеже решили не проводить шествия и демонстрации 1 Мая — в Праздник Весны и Труда. В Казани и Набережных Челнах в этом году также не планируется проводить первомайские мероприятия.

Что касается акции «Бессмертный полк», то 9 мая она пройдет в онлайн-формате. 24 июня планируется провести акцию в традиционном формате. В День Победы шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиафасадах. В прошлом году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В тоже время парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая состоится в традиционном формате.