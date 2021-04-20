Два российских региона отменили массовые мероприятия на 1 Мая

В Свердловской области и Воронеже решили не проводить шествия и демонстрации 1 Мая — в Праздник Весны и Труда. Об этом пишет РБК.

В Свердловской области от массового мероприятия отказались в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Корректировки внесли также и в планы празднования Дня Победы — 9 Мая состоится только военный парад. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайне.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в области выявили 107 новых случаев COVID-19. За весь период — 85 041 случай коронавируса. 16 человек умерли за сутки, всего — 2 962.

В Воронеже власти также не собираются проводить демонстрации. Такое решение принял местный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.



В Воронежской области за сутки зарегистрировали 173 новых случая коронавируса. Всего — 78 920 случаев. За сутки умерли пять человек, за весь период пандемии от коронавируса скончались 2 568 жителей региона.

В Казани и Набережных Челнах в этом году также не планируется проводить первомайские демонстрации.

Татьяна Леухина