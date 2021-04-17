В Казани второй год подряд не будет первомайской демонстрации

Казань второй год подряд может остаться без традиционных первомайских демонстраций. «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Казани, что до сих пор информации о проведении массовых мероприятий не поступало.

«На данный момент в исполнительный комитет Казани уведомлений о проведении публичных мероприятий на 1 мая не поступало», — сообщили в пресс-службе исполкома.

Ранее сообщалось, что первомайской демонстрации не будет в Набережных Челнах.

Ольга Плешкова