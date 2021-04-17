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В Казани второй год подряд не будет первомайской демонстрации

10:54, 17.04.2021 2
В Казани второй год подряд не будет первомайской демонстрации
Фото: realnoevremya.ru

Казань второй год подряд может остаться без традиционных первомайских демонстраций. «Реальному времени» сообщили в пресс-службе исполкома Казани, что до сих пор информации о проведении массовых мероприятий не поступало.

«На данный момент в исполнительный комитет Казани уведомлений о проведении публичных мероприятий на 1 мая не поступало», — сообщили в пресс-службе исполкома.

Ранее сообщалось, что первомайской демонстрации не будет в Набережных Челнах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    отсутствие принципа партийности,проводимого кпрф с начало своего возникновения,дает результаты.
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  • Анонимно 17 апр
    Профсоюзов же нет, которые выступают за мир, труд, май. А те, которые ими называются, совсем не готовы проводить такие мероприятия. Деньги получать да, всегда готовы, а призывать на митинг и шествие - да Боже упаси, за это можно попасть под каток, как прежний лидер. Это пессимист так думает, а оптимист - просто после зимы ещё не проснулись, любовь не взыграла.
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