В Набережных Челнах второй год подряд не будет первомайской демонстрации
В Набережных Челнах отказались от проведения традиционной первомайской демонстрации. Решение принято из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает сhelny-biz.ru со ссылкой на руководителя пресс-центра Федерации профсоюзов Татарстана Ирину Пузакову, праздничные мероприятия проведут в онлайн-формате.
Напомним, что в прошлом году первомайские демонстрации были отменены из-за локдауна.
Шествие в честь праздника 1 Мая в последний раз собрало 28 тысяч человек.
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