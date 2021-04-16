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В Набережных Челнах второй год подряд не будет первомайской демонстрации

15:43, 16.04.2021 1
В Набережных Челнах второй год подряд не будет первомайской демонстрации
Фото: vk.com/nabchelnyofficial

В Набережных Челнах отказались от проведения традиционной первомайской демонстрации. Решение принято из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает сhelny-biz.ru со ссылкой на руководителя пресс-центра Федерации профсоюзов Татарстана Ирину Пузакову, праздничные мероприятия проведут в онлайн-формате.

Напомним, что в прошлом году первомайские демонстрации были отменены из-за локдауна.

Шествие в честь праздника 1 Мая в последний раз собрало 28 тысяч человек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    А коммунисты будут проводить?
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