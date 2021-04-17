Главное о коронавирусе на 17 апреля: Татарстан без демонстраций на Первомай, собаки диагностируют COVID-19
Второй подряд Первомай без демонстраций
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 17 апреля в республике зарегистрировано 19 999 случаев коронавируса. Умерли 442 человека.
- В Набережных Челнах первомайской демонстрации не будет, рассказала руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Татарстана Ирина Пузакова. Праздничные мероприятия проведут онлайн. В исполкоме Казани на вопрос, будут ли проводить в городе традиционный митинг на 1 мая, «Реальному времени» ответили, что пока уведомлений о проведении публичных мероприятий не поступало.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сделал первую прививку от коронавируса. Жаворонков сообщил, что он уже переболел COVID-19 и заразил вирусом свою жену, мать и детей. По его словам, повторения этой ситуации он не хочет.
- Организаторы Казанского марафона, который пройдет 2 мая, обнадежили бегунов: в этом году в масках бегать не придется. В отличие от осеннего марафона, на сей раз организаторам забега «разрешили на улице не обязывать участников и болельщиков находиться в масках». В помещении же все должны быть в масках, использовать антисептики, санитайзеры и т. д. Специальных антиковидных документов у участников забегов не потребуют — только стандартную медсправку о том, что человек допущен к участию в марафоне.
Вакцина со вкусом ряженки
За последние сутки в России выявили 9 321 новый случай коронавируса, выздоровели 8 832 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 693 469 человек, а выздоровевших — до 4 319 389 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 193 человека.
- Роспотребнадзор назвал «недостаточно стабильной» ситуацию с COVID-19 в России. Несмотря на то что темпы вакцинации растут, каждый день регистрируется примерно одинаковое количество новых заболевших. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она считает, что игнорирование мер предосторожности сейчас может замедлить снижение заболеваемости.
- Врач COVID-госпиталя Николай Ренц стал мэром Тольятти. Избранный глава города призвал коллег взаимодействовать и уважать друг друга.
- В России возбудили 82 уголовных дела за заражение COVID-19 по неосторожности. А еще стало известно, что до конца 2020 года завели 23 уголовных дела за распространение ложной информации об эпидемиологических угрозах.
- Россияне смогут посещать Абхазию без теста на коронавирус. Однако по возвращении туристам нужно будет его сдать.
- В Санкт-Петербурге ученые разрабатывают съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки.
- Российские врачи заявили о способности коронавируса снижать количество раковых клеток у онкобольных, перенесших заболевание. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в некоторых случаях злокачественные опухоли могут уменьшаться от воздействия инфекционных заболеваний.
- В Санкт-Петербурге вакцинировать от коронавируса начнут на дому. Вакцинация начнется со следующей недели и коснется маломобильных групп населения.
Собак научили определять коронавирус
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 139 956 535 человек, 2 999 479 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 575 640). На второй строчке — Индия (14 526 609), на третьей — Бразилия (13 832 455), на четвертой — Франция (5 285 304). Россия занимает пятое место (4 631 336, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (566 224). За ними следуют Бразилия (368 749), Мексика (211 693) Индия (175 649) и Великобритания (127 472).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии. За два месяца в мире зафиксирован двукратный рост заболеваемости COVID-19.
- Во Франции после вакцинации препаратом AstraZeneca умерли восемь человек, сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств. Всего с начала вакцинации этим препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов.
- Греция не отменит карантин для россиян после 19 апреля. Страна продолжит принимать российских туристов в текущем режиме. Сейчас до четырех тысяч человек в неделю могут приезжать в страну.
- Вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил визит в Россию для обсуждения поставок «Спутника V». Чешские СМИ полагают, что отмена поездки может быть вызвана напряженной внешнеполитической ситуацией в мире.
- Ученые предложили использовать куркумин как средство от коронавируса. Авторы исследования считают его потенциально эффективным и безопасным средством против коронавируса и предлагают использовать в составе наноструктурных препаратов.
- Ученые Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США) доказали, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 96%. Их научили распознавать специальный реагент, после они тренировались отличать запах мочи здоровых людей от мочи заразившихся коронавирусом людей.
- В Великобритании выявлен очередной новый штамм коронавируса. Ученые опасаются, что он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты.
- Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине. Военнослужащие, чьи тесты на коронавирус оказались положительными, находятся на карантине.
- Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку препаратом AstraZeneca. Она заявила, что очень рада, что наконец привилась.
- Глава Pfizer заявил о необходимости третьей дозы вакцины против COVID-19. В компании приступили к тестированию опытного образца, который более эффективен против новых штаммов.
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