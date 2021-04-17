Главное о коронавирусе на 17 апреля: Татарстан без демонстраций на Первомай, собаки диагностируют COVID-19

Фото: Максим Платонов

Второй подряд Первомай без демонстраций

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 17 апреля в республике зарегистрировано 19 999 случаев коронавируса. Умерли 442 человека.

В Набережных Челнах первомайской демонстрации не будет, рассказала руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Татарстана Ирина Пузакова. Праздничные мероприятия проведут онлайн. В исполкоме Казани на вопрос, будут ли проводить в городе традиционный митинг на 1 мая, «Реальному времени» ответили, что пока уведомлений о проведении публичных мероприятий не поступало.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сделал первую прививку от коронавируса. Жаворонков сообщил, что он уже переболел COVID-19 и заразил вирусом свою жену, мать и детей. По его словам, повторения этой ситуации он не хочет.

Фото: Максим Платонов

Организаторы Казанского марафона, который пройдет 2 мая, обнадежили бегунов: в этом году в масках бегать не придется. В отличие от осеннего марафона, на сей раз организаторам забега «разрешили на улице не обязывать участников и болельщиков находиться в масках». В помещении же все должны быть в масках, использовать антисептики, санитайзеры и т. д. Специальных антиковидных документов у участников забегов не потребуют — только стандартную медсправку о том, что человек допущен к участию в марафоне.



Вакцина со вкусом ряженки

За последние сутки в России выявили 9 321 новый случай коронавируса, выздоровели 8 832 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 693 469 человек, а выздоровевших — до 4 319 389 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 193 человека.

Роспотребнадзор назвал «недостаточно стабильной» ситуацию с COVID-19 в России. Несмотря на то что темпы вакцинации растут, каждый день регистрируется примерно одинаковое количество новых заболевших. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она считает, что игнорирование мер предосторожности сейчас может замедлить снижение заболеваемости.

Фото: 27r.ru

Врач COVID-госпиталя Николай Ренц стал мэром Тольятти. Избранный глава города призвал коллег взаимодействовать и уважать друг друга.



В России возбудили 82 уголовных дела за заражение COVID-19 по неосторожности. А еще стало известно, что до конца 2020 года завели 23 уголовных дела за распространение ложной информации об эпидемиологических угрозах.

Россияне смогут посещать Абхазию без теста на коронавирус. Однако по возвращении туристам нужно будет его сдать.

Фото: tourprom.ru

В Санкт-Петербурге ученые разрабатывают съедобную вакцину от коронавируса со вкусом ряженки.

Российские врачи заявили о способности коронавируса снижать количество раковых клеток у онкобольных, перенесших заболевание. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в некоторых случаях злокачественные опухоли могут уменьшаться от воздействия инфекционных заболеваний.

В Санкт-Петербурге вакцинировать от коронавируса начнут на дому. Вакцинация начнется со следующей недели и коснется маломобильных групп населения.

Фото: Максим Платонов

Собак научили определять коронавирус

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 139 956 535 человек, 2 999 479 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 575 640). На второй строчке — Индия (14 526 609), на третьей — Бразилия (13 832 455), на четвертой — Франция (5 285 304). Россия занимает пятое место (4 631 336, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (566 224). За ними следуют Бразилия (368 749), Мексика (211 693) Индия (175 649) и Великобритания (127 472).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии. За два месяца в мире зафиксирован двукратный рост заболеваемости COVID-19.



Во Франции после вакцинации препаратом AstraZeneca умерли восемь человек, сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств. Всего с начала вакцинации этим препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов.

Фото: forbes.ru

Греция не отменит карантин для россиян после 19 апреля. Страна продолжит принимать российских туристов в текущем режиме. Сейчас до четырех тысяч человек в неделю могут приезжать в страну.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек отменил визит в Россию для обсуждения поставок «Спутника V». Чешские СМИ полагают, что отмена поездки может быть вызвана напряженной внешнеполитической ситуацией в мире.

Ученые предложили использовать куркумин как средство от коронавируса. Авторы исследования считают его потенциально эффективным и безопасным средством против коронавируса и предлагают использовать в составе наноструктурных препаратов.

Ученые Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США) доказали, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 96%. Их научили распознавать специальный реагент, после они тренировались отличать запах мочи здоровых людей от мочи заразившихся коронавирусом людей.

Фото: dw.com

В Великобритании выявлен очередной новый штамм коронавируса. Ученые опасаются, что он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты.

Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине. Военнослужащие, чьи тесты на коронавирус оказались положительными, находятся на карантине.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку препаратом AstraZeneca. Она заявила, что очень рада, что наконец привилась.

Глава Pfizer заявил о необходимости третьей дозы вакцины против COVID-19. В компании приступили к тестированию опытного образца, который более эффективен против новых штаммов.

Ольга Плешкова