В России возбудили 82 уголовных дела за заражение COVID-19 по неосторожности

Фото: Ринат Назметдинов

В России на сегодняшний день за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение людей коронавирусом, возбуждено 82 уголовных дела, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

Он обратил внимание, что в стране до конца 2020 года также завели 23 уголовных дела за распространение ложной информации об эпидемиологических угрозах.

Горовой добавил, что в России на фоне пандемии коронавируса ужесточили ответственность за невыполнение требований уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, пишет ТАСС. «Более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года», — уточнил спикер.

По состоянию на 16 апреля в России с начала пандемии коронавирусом заразились 4 684 148 человек. Вылечились за это время 4 310 557 россиян, умерли — 104 795.

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Татьяна Демина