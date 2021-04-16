Жаворонков сделал прививку от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сделал первую прививку от коронавируса в «Татмедиа». О своем намерении пройти сегодня вакцинацию он заявил на пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

Жаворонков сообщил, что он уже переболел COVID-19 и заразил вирусом свою жену, мать и детей. По его словам, повторения этой ситуации он не хочет, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.



Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на 15 апреля, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 192 915 человек, из них вторую прививку получили 114 425. За неделю прививку сделали более 30 тысяч человек.



Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали уже более 8 миллионов россиян.



Татьяна Демина