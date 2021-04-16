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ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости COVID-19 за всю пандемию

11:53, 16.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости COVID-19 за всю пандемию
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии.

По данным организации, в странах количество еженедельно регистрируемых новых случаев COVID-19 за последние два месяца выросло почти в два раза, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 12 апреля, в ВОЗ сообщили, что в мире количество летальных случаев от коронавируса продолжает расти уже целый месяц.

Отметим, что более половины россиян не боятся заразиться коронавирусом. Немного боятся COVID-19 36% человек, а 8% очень боятся.

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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