ВОЗ: мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости COVID-19 за всю пандемию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии.

По данным организации, в странах количество еженедельно регистрируемых новых случаев COVID-19 за последние два месяца выросло почти в два раза, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 12 апреля, в ВОЗ сообщили, что в мире количество летальных случаев от коронавируса продолжает расти уже целый месяц.

Отметим, что более половины россиян не боятся заразиться коронавирусом. Немного боятся COVID-19 36% человек, а 8% очень боятся.

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Татьяна Демина