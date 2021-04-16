Главное о коронавирусе на 16 апреля: пункты вакцинации на картах, отмена карантина для туристов в Греции

Больше всего заболевших из Турции

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 16 апреля в республике зарегистрировано 19 964 случая коронавируса. Выздоровело за весь период 17 088 человек, в том числе 49 за минувшие сутки. Умерли 442 человека.

Татарстан вошел в рейтинг десяти лучших регионов в борьбе с коронавирусом и занял шестое место в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Власти республики не снижают ограничения, несмотря на то что ситуация с заболеваемостью улучшается. Продолжают действовать масочный режим, для сотрудников сфе­ры об­слу­жи­ва­ния — масочный и перчаточный режим.

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли мужчина 1965 года рождения, две женщины 1939 и 1961 годов рождения.

Прививку от коронавируса сделали 192 915 татарстанцев, 114 425 из которых получили вторую дозу препарата. За неделю привились более 30 тысяч человек.

Фото: Ринат Назметдинов

В республике зарегистрировали 83 завозных случая коронавируса за весь период. Из них из Краснодара — 25, из Крыма — 11, из Ставропольского края — 2, из Турции — 34, из Танзании — 8, из ОАЭ — 2, Мальдивы — 1. Всего на сегодня из-за рубежа вернулись 114 725 жителей РТ, из них протестировались 112 162 человека, что составляет 98% от прибывших. На тех, кто не прошел тестирование на коронавирус и не загрузил результаты на сайт госуслуг, наложены штрафы на 2 млн рублей, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Авдонина сообщила, что на линию Роспотребнадзора чаще всего поступают вопросы о сроках открытия границ: «Мы говорим, что об этом еще думать рано, до 1 июня все рейсы приостановлены». По ее словам, Роспотребнадзор разъясняет гражданам порядок по возврату туров. Она рассказала, что те туристы, которые уже купили путевки, имеют возможность заменить тур на альтернативные направления, перенести сроки совершения путешествия или принять «какие-то иные решения, которые устроили бы обе стороны».



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации.

Фото: Максим Платонов

Жаворонков подтвердил, что сегодня сделает вакцинацию вместе с сотрудниками «Татмедиа».

Вакцина со вкусом ряженки

За последние сутки в России выявили 8 995 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 109 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 684 148 человек, а выздоровевших — до 4 310 557 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 397 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 104 795 человек.



За последние сутки в России проведено более 377 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 50,4 тыс. человек.



56% опрошенных сообщили, что не боятся заразиться коронавирусом. Немного боятся коронавируса 36% россиян, а 8% очень боятся. 70% молодежи до 24 лет не боятся COVID-19, а люди от 35 лет больше боятся заразиться коронавирусом. Женщины боятся заразиться чаще, чем мужчины — 50% против 38%.

Сейчас не боятся коронавируса больше респондентов, чем на пике первой и второй волны пандемии: тогда было 50% и 42% соответственно.



Фото: Ринат Назметдинов

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) в течение года планирует завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус будет похожа на обычную ряженку.

В «Яндекс.Картах» появилась возможность посмотреть пункты вакцинации от коронавируса в российских городах. Теперь жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта, а также построить до него маршрут. В поисковой строке сервиса надо вбить ключевые фразы, например «вакцинация» или «где сделать прививку». Всего в «Яндекс.Картах» указано более 4,5 тыс. таких точек. Пополнять список компания будет совместно с Минздравом.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных. Однако в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты, подчеркнул он и отметил, что животных следует прививать не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор предлагает обязать проходить дополнительное тестирование на COVID-19 россиян, которые прилетели из Турции и Танзании: в течение пяти дней с момента въезда в Россию граждане должны будут сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус. Исключение ведомство предлагает сделать для членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы в Турцию и Танзанию. Результаты повторного тестирования надо будет загружать на портал «Госуслуг». В аэропортах должны будут проводить выборочное тестирование прибывших граждан.



Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила надежду, что доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса завершатся в июне и после этого начнутся клинические исследования.

Версии о возникновении вируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 139 109 041 человек, 2 986 608 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 495 649). На второй строчке — Индия (14 291 917), на третьей — Бразилия (13 746 681), на четвертой — Франция (5 248 853). Россия занимает пятое место (4 622 464, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (565 289). За ними следуют Бразилия (365 444), Мексика (211 213) Индия (174 308) и Великобритания (127 438).



Власти Греции отменяют обязательный карантин для путешественников из 32 стран, однако туристы должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Со следующей недели необязательно самоизолироваться гостям из стран Европейского союза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ, а также из России. Карантинное правило отменят 19 апреля.

Фото: vestikavkaza.ru

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин, произведенных фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna, примерно такие же, как после вакцины AstraZeneca. Однако риски тромбообразования гораздо выше у тех, кто переболел COVID-19. Риск образования тромбов от коронавируса в 10 раз выше, чем после применения вакцины от Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил трехстороннее соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Республике Корея с компаниями GL Rapha и ISU ABXIS. Южная Корея планирует произвести 650 млн доз вакцины «Спутник V», запустив ее коммерческое производство в ближайшее время.

Разведывательные службы США точно не знают, как появился новый коронавирус. Разведка заявила о двух теориях: одна из них состоит в том, что это был инцидент в лаборатории, а другая — в том, что он возник естественным путем вследствие контактов человека с зараженными животными.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной «Спутник V», разлитой на мощностях предприятия республики, и тем самым ввел выпущенную ранее промышленную партию этого препарата в массовый оборот.

Фото: belta.by

Врачи в Киргизии для лечения вызываемого коронавирусом заболевания используют настойку аконита, который в республике называют «иссык-кульским корнем». Аконит — распространенное в Центральной Азии ядовитое растение. Извлекаемый из него алкалоид аконита считается одним из самых ядовитых веществ из этих соединений. Употребление настойки из него в холодном виде нередко приводит к летальному исходу. Министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что пить настойку нужно горячей. Он заявил, что во время второй волны распространения коронавируса осенью прошлого года киргизские медики «тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом».

Маргарита Головатенко