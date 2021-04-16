Татарстан вошел в топ-10 лучших регионов по борьбе с коронавирусом

Татарстан вошел в рейтинг десяти лучших регионов в борьбе с коронавирусом и занял шестое место. Результаты исследования опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).



В исследовании отмечается, что власти республики не снижают ограничения, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью улучшается. Продолжают действовать масочный режим, для сотрудников сфе­ры об­слу­жи­ва­ния — масочный и перчаточный режим. Обязательно и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров. Все так же продолжает действовать самоизоляция для пожилых граждан.

Лидером в рейтинге стала Москва, второе место у Челябинской области, третье у Тюменской области. Четвертое и пятое места в рейтинге — у ЯНАО и Новгородской области. В топ-10 также вошли Курская область, Мордовия, Кемеровская и Самарская области, заняв с седьмого по десятое места соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане зарегистрировали первый отечественный медицинский зонд для забора проб на COVID-19.

Маргарита Головатенко