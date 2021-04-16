Больше всего завозных случаев коронавируса в Татарстане зафиксировано из Турции

Фото: Илья Репин

В Татарстане зарегистрировано 83 завозных случая коронавируса за весь период, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Из Краснодара вернулись 25 заболевших, из Крыма — 11, из Ставропольского края — 2, из Турции — 34, из Танзании — 8, из ОАЭ — 2, с Мальдивов — 1.

Всего на сегодня из-за рубежа вернулось 114 725 жителей РТ, из них протестировалось на COVID-19 112 162 человека, что составляет 98% от прибывших. На тех, кто не подгрузил результаты теста на портал госуслуг, наложены штрафы на 2 млн рублей.

Ранее Авдлнина рекомендовала не выезжать за границу на майские праздники: «Прирост заболеваемости в Турции имеет место быть, случаи завоза вируса по России из Турции и Арабских эмиратов тоже есть. Настораживает то, что в Турции циркулирует британский штамм, он характеризуется большой контагиозностью, на одного заболевшего — 100 контактов».