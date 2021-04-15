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В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

18:09, 15.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли мужчина 1965 года рождения, две женщины 1939 и 1961 годов рождения.

Фото: tatarstan.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии коронавируса зарегистрировали 442 случая смерти.

В Татарстане за последние сутки выявили 33 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 19 932 человека.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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