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В Минздраве РТ заявили, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса

10:28, 16.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Минздраве РТ заявили, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса
Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса.

— Я думаю, что многие, кто сейчас держат пост, они заранее об этом позаботились и сделали вакцинацию заранее, — отметил он.

Фото: Максим Платонов

Ранее мусульманам Татарстана в Рамадан рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца.

— Если человек сомневается в этом и хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца, — дал совет начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    В поликлинике № 10, как всегда, ужас неорганизованности,безграмотности (от врача,общей практики,специального нет-одни общие слова при опасных диагнозах,медсестра не знает всех видов вакцин)..Тут задумаешься-делать или не делать.
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