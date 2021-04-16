В Минздраве РТ заявили, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса.

— Я думаю, что многие, кто сейчас держат пост, они заранее об этом позаботились и сделали вакцинацию заранее, — отметил он.



Фото: Максим Платонов

Ранее мусульманам Татарстана в Рамадан рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца.

— Если человек сомневается в этом и хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца, — дал совет начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков.