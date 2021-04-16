В Минздраве РТ заявили, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса
Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что месяц Рамадан не повлиял на темпы вакцинации от коронавируса.
— Я думаю, что многие, кто сейчас держат пост, они заранее об этом позаботились и сделали вакцинацию заранее, — отметил он.
Ранее мусульманам Татарстана в Рамадан рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца.
— Если человек сомневается в этом и хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца, — дал совет начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков.ОбществоМедицина Татарстан
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