Главное за выходные: открытие школы танцев на пилоне для мусульманок в Казани, каким будет послание Путина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 12 апреля.
- В Казани открылась первая в России школа по танцам на пилоне для женщин-мусульманок: в нее запрещен вход для мужчин, занятия проводятся с закрытыми окнами, а процесс тренировок не снимается на камеру. Создать школу танцев женщине помог ее муж, который, как и она, является мусульманином. По его словам, на занятиях ученицы укрепляют свое физическое состояние и «несут хорошие эмоции к себе домой».
- Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля. Церемония будет транслироваться по телевидению. Публика не сможет присутствовать на похоронах. Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филиппа, а траур королевской семьи — две недели.
- Писательница Гузель Яхина прочитала текст «Тотального диктанта» в Новосибирском государственном университете. Она читала текст, который написал писатель Дмитрий Глуховский.
- Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Власти страны готовы приложить максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах, а также все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов отверг возможность ослабить антиковидные ограничения в республике, введенные в связи с пандемией коронавируса. Также Минниханов указал на необходимость усилить темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пожилых людей.
- Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое пройдет 21 апреля, будет «постковидным» в силу того, что страна переживает беспрецедентный период. Путин, автор послания парламенту, дорабатывает его до последних минут, бывают сенсационными заявления и для тех, кто готовит основные тезисы. Иногда никто не знает, о чем будет говориться в некоторых частях послания. Песков добавил, что, вероятнее всего, Путин заговорит в послании о системных мерах поддержки.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Песков прокомментировал сообщения США о скоплении военной техники на границе с Украиной. По его словам, это противоречит реальному положению дел. Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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