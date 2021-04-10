Минниханов отверг возможность ослабления антиковидных ограничений в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов отверг возможность ослабить антиковидные ограничения в республике, введенные в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление было сделано во время субботнего совещания в Доме правительства РТ.

«Средний темп прироста незначительно снизился, но в то же время никакой расслабленности быть не может. У нас количество (зараженных коронавирусом) в день — это 3236, в этом диапазоне. Все противоэпидемические требования остаются, никаких послаблений нет», — заявил глава республики.

Фото: kzn.ru

Также Минниханов указал на необходимость усилить темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пожилых людей.

В Татарстане выявили за минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 768. Вылечились 74 человека. За весь период в республике выздоровели 16 915 пациентов. От коронавируса уже привились 171 389 татарстанцев. 103 369 — уже получили вторую дозу вакцины.

Вчера замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что Роспотребнадзор республики сохранит действующие ограничения.



Татьяна Леухина