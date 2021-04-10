Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Церемония будет транслироваться по телевидению. Публика не сможет присутствовать на похоронах. Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филиппа, а траур королевской семьи — две недели, пишет ТАСС.



По данным BBC, на церемонии будут присутствовать 30 человек. На похороны из США прилетит принц Гарри. Его супруга — Меган Маркл — пропустит церемонию. Врачи рекомендовали ей отказаться от перелетов по причине беременности.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский ушел из жизни в пятницу, 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до своего 100-летия. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Принц Филипп перестал участвовать в официальных мероприятиях Букингемского дворца в 2017 году, ссылаясь на ухудшение здоровья. В середине февраля 2021 года его госпитализировали. Он провел в больнице месяц, где перенес операцию на сердце.

Татьяна Леухина