В Египте надеются на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри.
Власти страны готовы приложить максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах, а также все необходисые меры для борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
В феврале в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. В Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность». Точная дата не называлась. Спустя время эту информацию опровергли в Росавиации.
Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. До 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок на египетские курорты еще не достаточна.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым