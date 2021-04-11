В Египте надеются на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Каир рассчитывает на скорое решение Москвы о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри.

Власти страны готовы приложить максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах, а также все необходисые меры для борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. В Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность». Точная дата не называлась. Спустя время эту информацию опровергли в Росавиации.



Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. До 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок на египетские курорты еще не достаточна.



Татьяна Леухина