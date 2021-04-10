Гузель Яхина прочитала текст на акции «Тотальный диктант» в Новосибирске

Писательница Гузель Яхина прочитала текст «Тотального диктанта» в Новосибирском государственном университете. Об этом пишет «РИА Новости».

— Все прошло очень хорошо. Я старалась изо всех сил помогать, но могла это делать только в рамках того строгого описания, которое мне выдали. Там было строго написано, какие слова я говорю, какие интонации. Был очень серьезный инструктаж. Надеюсь, что будет достаточно много пятерок, — поделилась она впечатлениями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Яхина оставила без комментариев текст диктанта, который написал писатель Дмитрий Глуховский.

Ранее писательница рассказала, что планирует приехать в Казань в начале мая для того, чтобы презентовать книгу «Эшелон на Самарканд».

«Тотальный диктант» прошел сегодня и в столице Татарстана. Основными площадками для проведения в Казани стали новая Национальная библиотека и Культурный центр имени Пушкина. Всего в Татарстане для написания диктанта создали 400 площадок. Корреспондент «Реального времени» проверяла свою грамотность в здании «Татмедиа». Подробнее о том, как прошла акция, — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина