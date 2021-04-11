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В Кремле исключили возможность войны с Украиной

14:55, 11.04.2021

Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине, заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1".

Фото: kremlin.ru

Песков прокомментировал сообщения США о скоплении военной техники на границе с Украиной. По его словам, это противоречит реальному положению дел. Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что группировка Вооруженных сил страны у украинских границ не представляет угрозы.

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