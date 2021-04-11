В Кремле рассказали, какие темы затронет Путин в послании Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое пройдет 21 апреля, будет «постковидным» в силу того, что страна переживает беспрецедентный период. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин, автор послания парламенту, дорабатывает его до последних минут, бывают сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы. Иногда никто не знает, о чем будет говориться в некоторых частях послания.

Фото: kremlin.ru

— Такое бывает очень часто. Ну это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то он и является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно, — рассказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что, вероятнее всего, Путин заговорит в послании о системных мерах поддержки.

Послание президента страны Федеральному собранию будет проходить в очном формате.

Татьяна Леухина