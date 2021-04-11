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В Кремле рассказали, какие темы затронет Путин в послании Федеральному собранию

14:12, 11.04.2021 3
В Кремле рассказали, какие темы затронет Путин в послании Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое пройдет 21 апреля, будет «постковидным» в силу того, что страна переживает беспрецедентный период. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин, автор послания парламенту, дорабатывает его до последних минут, бывают сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы. Иногда никто не знает, о чем будет говориться в некоторых частях послания.

Фото: kremlin.ru

— Такое бывает очень часто. Ну это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то он и является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если он считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно, — рассказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что, вероятнее всего, Путин заговорит в послании о системных мерах поддержки.

Послание президента страны Федеральному собранию будет проходить в очном формате.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Вот и хорошо, бесплатная лапша, а то макарашки подоражали .
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  • Анонимно 11 апр
    КАК ВСЕГДА! ПОРАДОВАТЬ НАРОД НЕЧЕМ БУДЕТ, КАК ОБЫЧНО СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ с НЕБОЛЬШИМИ КОРРЕКТИРОВКИ. ЭТО МЫ за 20 ЛЕТ ПРОХОДИЛИ и СЛЫШАЛИ, К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ и СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ и ПЕРЕМЕН НЕ ПРОИЗОШЛИ, ТОЛЬКО СКАТИЛИСЬ ВНИЗ.
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  • Анонимно 11 апр
    СЛОМАННАЯ ПЛАСТИНКА! Опять тра тата трата тата мы ведём собой кота, жить стало хорошо и все весёлые и довольные. На раскачку времени нет, всё об одном и тоже по новому.
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