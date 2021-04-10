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В Казани открыли первую в России школу по танцам на пилоне для мусульманок

03:29, 10.04.2021 7
В Казани открыли первую в России школу по танцам на пилоне для мусульманок
Фото: скриншот

В Казани открылась первая в России школа по танцам на пилоне для женщин-мусульманок: в нею запрещен вход для мужчин, занятия проводятся с закрытыми окнами, а процесс тренировок не снимается на камеру, сообщает телеканал «Татарстан-24».

«Мы занимаемся спортом в первую очередь для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу», — заявила создательница школы Лейсан Даулетова.

По ее словам, женщины просто учатся красиво двигаться. «Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах», — заверила Даулетова.

Создать школу танцев женщине помог ее муж, который, как и она, является мусульманином. По его словам, на занятиях ученицы укрепляют свое физическое состояние и «несут хорошие эмоции к себе домой».

Имам мечети Аль-Марджани Ансар хазрат Мифтяхов заверил, что в таких занятиях противоречия исламу нет: «По шариату, если она изучает это с намерением танцевать только для мужа — это разрешается».

Даулетова обратила внимание, что занятия в школе ориентированы в первую очередь на мусульманок, но записаться на них может любая женщина.

Татьяна Демина
Справка

Pole dance — разновидность танца, в котором используется один или два пилона (шеста); сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Идиотизм высшей степени.
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  • Анонимно 10 апр
    Очень хорошее начинание. Только видимо придется делать ремонт в помещении - кирпичом заложат оконные проемы. Или я не правильно понял выражение с "закрытыми окнами", то есть створки окна будут закрыты, а не отперты?
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  • Анонимно 10 апр
    А где дома шест поставить? Где жена будет танцевать?
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  • Анонимно 10 апр
    Так танцуйте дома, что об этом заявлять на всю"ивановскую", заранее оправдываются как бы не за стриптиз. Не много ли хотят мусульмане, чтобы жена убирала, стирала, воспитывала детей, а потом перед ним еще и танцевала. Все это придумано для танцев перед любовником любовницей. Мразотень
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  • Анонимно 10 апр
    Куда мир катится - значит теперь татарские мусульманки пляшут у шеста?! И как к этому стриптизу относится духовное управление?
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  • Анонимно 10 апр
    Пилон халяль )
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  • Анонимно 10 апр
    По логике имама, если жена ест свинину и запивает водкой, но для мужа, то можно. Найдутся сумасшедшие, как эта и будут ходить на занятия. ХОТИТЕ БЫТЬ ЗЗДОРОВЫМИ, Х
    ОДИТЕ В СПОРТЗАЛ, А НЕ ТЕРИТЕСЬ ОБ "СТОЛБ".
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