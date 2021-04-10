В Казани открыли первую в России школу по танцам на пилоне для мусульманок

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В Казани открылась первая в России школа по танцам на пилоне для женщин-мусульманок: в нею запрещен вход для мужчин, занятия проводятся с закрытыми окнами, а процесс тренировок не снимается на камеру, сообщает телеканал «Татарстан-24».

«Мы занимаемся спортом в первую очередь для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу», — заявила создательница школы Лейсан Даулетова.

По ее словам, женщины просто учатся красиво двигаться. «Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах», — заверила Даулетова.

Создать школу танцев женщине помог ее муж, который, как и она, является мусульманином. По его словам, на занятиях ученицы укрепляют свое физическое состояние и «несут хорошие эмоции к себе домой».

Имам мечети Аль-Марджани Ансар хазрат Мифтяхов заверил, что в таких занятиях противоречия исламу нет: «По шариату, если она изучает это с намерением танцевать только для мужа — это разрешается».

Даулетова обратила внимание, что занятия в школе ориентированы в первую очередь на мусульманок, но записаться на них может любая женщина.

Татьяна Демина