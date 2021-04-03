Главное о коронавирусе на 3 апреля: татарстанские храмы на Пасху оставят открытыми, в мире 130 млн заболевших

Фото: Максим Платонов

Храмы не будут закрывать на Пасху

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 3 апреля в республике зафиксировали 19 528 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 582 человека, в том числе 72 за минувшие сутки



В этом году православные храмы будут открыты для прихожан на Пасху, сообщил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В прошлом году из-за пандемии коронавируса православные храмы были закрыты для прихожан на праздник в честь Воскресения Христова. В этом году их решили не закрывать,

В Татарстане нет заболевших коронавирусом после прививки вторым компонентом вакцины. Однако есть единичные случаи заболевания после первого этапа вакцинации, рассказали в Минздраве Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

В марте в Татарстане увеличилась доля тяжелых форм коронавируса. Однако внебольничная пневмония осталась на том же уровне.

Роспотребнадзор Татарстана оказался недоволен уровнем снижения заболеваемости в марте. Если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, в марте — только на 20 случаев.

России предрекли «третью волну» уже через две недели

За последние сутки в России выявили 9 021 новых случаев коронавируса, выздоровело 9 618 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 572 077 человек, а выздоровевших — до 4 195 869.



За сутки болезнь унесла жизни 384 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 017 человека.

Число россиян, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, приблизилось к 7 миллионам. Однако, это меньше 5% от общего населения страны. Две дозы получили менее 5 миллионов — примерно 3% населения. Для достижения коллективного иммунитета необходимо 60%.

Аналитики Сбербанка «Сбериндекс» подсчитали, что к середине апреля в России почти в два раза вырастет число заболевших коронавирусом. Эксперты считают, что это будет «третья волна» заболеваемости.

Рост заболеваемости в апреле допустила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она связала его с сезонным ростом заболеваемости.

Фото: kremlin.ru

По данным агентства Bloomberg, российская экономика быстрее восстанавливается из-за решения властей не вводить повторный локдаун. Как заявляют опрошенные агентством аналитики, экономика России намного меньше пострадала из-за сравнительно мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после вакцинации от COVID-19.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал провести проверку заявления врача и телеведущей Елены Малышевой в эфире программы «Жить здорово!». Там она заявила что ношение защитных масок не снижает риск заражения коронавирусом.

Фото: duma.gov.ru

В РПЦ заявили, что священники стали реже болеть коронавирусом.

Назван способ помирить Россию и Евросоюз

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 130 262 050 человек, 2 838 195 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 609 690). На второй строчке — Бразилия (12 910 082), на третьей — Индия (12 392 260), на четвертой — Франция (4 802 457). На пятой строчке Россия (4 511 973, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (554 103). За ними следуют Бразилия (328 206 ), Мексика (203 854), Индия (164 110) и Великобритания (127 158).

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за неспособности обеспечить Чехию вакцинами.

В США сообщили, что каждый пятый американец уже вакцинировался от коронавируса. Привитые получили либо по две дозы препарата Pfizer/BioNTech или Moderna, либо дозу однокомпонентного средства компании Johnson&Johnson.

Фото: ukrinform.ru

В Нидерландах прекратили использование AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за риска возникновения тяжелого тромбоза.

Коронавирусом заболел президент Аргентины Альберто Фернандес. Ранее он привился российской вакциной «Спутник V».

Журналистка Мери Дейевски в статье, опубликованной в журнале The Spectator заявила, что соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может помирить Россию и Евросоюз. При этом автор считает, что использование в Евросоюзе российского препарата может внести разлад в отношения блока с Британией.

Для граждан Турции создали туры в Россию за прививкой «Спутник V». В турпакет входят сразу две поездки: за первой дозой и за второй.

Фото: Максим Платонов

Молдавии и Приднестровье отправят 180 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи.

Ольга Плешкова