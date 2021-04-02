Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом в апреле-мае из-за его сезонного характера. Об этом пишет ТАСС.

Смертность в России в марте 2021 года, по оперативным данным, снизилась на 14% по сравнению с январем. Первый весенний месяц сравнивают с январем, поскольку в феврале было 28 дней, на три дня меньше, а значит, месяцы несопоставимы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился, — отметила она.

Сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что за весь март в Татарстане выявлено 1 443 случая коронавирусной инфекции, что на четверть меньше, чем в феврале. В феврале по сравнению с январем заболеваемость снизилась на 30%. В марте — только на 25%.



Татьяна Леухина