Bloomberg: экономика России восстанавливается быстрее других стран

Российская экономика быстрее восстанавливается из-за решения властей не вводить повторный локдаун, сообщает агентство Bloomberg. По данным аналитиков, экономика России намного меньше пострадала из-за сравнительно мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Впрочем, агентство отмечает, что в России появились проблемы с инфляцией, спровоцированной ослаблением курса рубля и ростом цен на продукты питания. Это уже привело к повышению ключевой ставки впервые с 2018 года.

«До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — приводит агентство слова эксперта по экономике Скотта Джонсона (цитата «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что обороты российских компаний в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,2 трлн рублей, или же на 10,1%.

Ольга Плешкова