Роспотребнадзор Татарстана оказался недоволен уровнем снижения заболеваемости в марте

Сегодня в Татарстане зафиксировано 37 заболевших коронавирусом, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина



В марте зарегистрировано 1 443 случая коронавируса — это ниже заболеваемости февраля на 25%. Этой тенденцией Роспотребнадзор не доволен.

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«К сожалению март нас не порадовал, темп снижения заболеваемости замедлился. В феврале по сравнению с январем заболеваемость снизилась на 30%. В марте — только на 25%. И если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, в марте — только на 20 случаев. [...] Пока мы находимся в несколько нестабильной ситуации, которая может поменяться. Здесь самое главное — соблюдать меры профилактики и те ограничения, которые есть, поэтому мы не можем дать предложения по снятию ограничений», — прокомментировала Авдонина.



На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность третьей волны коронавируса. Замглавы управления Любовь Авдонина отметила, что необходимо говорить про подъемы и спады. Так, в прошлом году было два пика заболеваемости: в мае и октябре. Но это также связано и с сезоном ОРВИ. Следующий подъем заболеваемости специалисты ожидают в сентябре, потому что сумма ОРВИ характерна для этого периода. Сейчас подъем заболеваемости не ожидается, если все ограничения и требования будут соблюдаться.

