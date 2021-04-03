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В Татарстане в этом году храмы на Пасху будут открыты

09:17, 03.04.2021
В Татарстане в этом году храмы на Пасху будут открыты
Фото: Максим Платонов

В этом году православные храмы будут открыты для прихожан на Пасху. Об этом сообщил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса православные храмы были закрыты для прихожан на праздник в честь Воскресения Христова. В этом году их решили не закрывать,

«Храмы будут открыты при соблюдении всех социальных норм, которые нужно соблюдать в период развития таких болезней. Храмы и сейчас открыты, соответственно, они не закроются на праздник Святой Пасхи. Так же, как и мечети на месяц Рамадан и на все другие праздники. Я думаю, все будет открыто», — сказал владыка.

Напомним, что в этом году Пасха празднуется 2 мая.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, как коронавирус повлиял на религиозные праздники в Татарстане.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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