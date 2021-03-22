Главное за выходные: пожар в здании казанского ГУМа, слоны-драчуны и задержание губернатора в Пензе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 22 марта:
- В центре Казани загорелось здание ГУМа. Пожар начался с кафе «По чесноку». В МЧС присвоили пожару второй уровень сложности. Сначала горела фасадная часть, затем пожарные установили, что наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. метров. Пожар ликвидирован в 15.29. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Прокуратура Татарстана организовала поверку соблюдения требований пожарной безопасности.
- На арене казанского цирка слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. Забияку удалось отогнать. Инцидент произошел в непосредственной близости к зрительским местам. Зрители успели убежать с первых рядов, когда слон упал чуть ли не на них. Драка (а вернее, избиение одного слона другим) длилась несколько минут. Дрессировщики справились с разъяренным животным и смогли отогнать его от поверженного противника, а потом и увели обоих слонов за кулисы. Никто не пострадал. Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин объяснил, что примерно 5 лет назад у этих слонов уже возникал конфликт.
- В воскресенье появились сенсационные новости о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще нескольких человек. СК РФ объявил, что возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении пензенского губернатора. Белозерцев подозревается в получении взятки наличными, в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. При обыске в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева следователи нашли почти полмиллиарда рублей.
- Национальная библиотека Татарстана, расположенная на ул. Пушкина, 86, возобновила выдачу книг на дом. Учреждение предлагает 40 тыс. книг от мировых издательств, закупленных по гранту президента республики.
Чтобы получить услугу, необходимо лично посетить универсальный зал с абонементным обслуживанием и автоматизированной книговыдачей и оформить читательский билет. Книгу можно взять на дом на 21 день, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.
- Азат Мубаракшин назначен руководителем Приволжского управления Ростехнадзора. Приказ о назначении подписал руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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