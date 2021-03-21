«О делах Белозерцева в Пензе знали даже воробьи»: за что задержали губернатора

О чем говорит арест Белозерцева: о зачистке коррупционеров или о внутривластных разборках?

В воскресенье появились сенсационные новости о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще нескольких человек. СК РФ объявил, что возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении пензенского губернатора. Политолог Илья Гращенков высказал в разговоре с «Реальным временем» мнение о том, что это задержание — акт борьбы с коррупцией, показательный в предвыборный год. Политик Максим Шевченко высказывается более жестко.

Белозерцеву вменяют в вину получение взяток на 31 миллион

В воскресенье появились сенсационные новости о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще нескольких человек. СК РФ объявил, что возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении пензенского губернатора.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов», — говорится в сообщении СКР.

Речь идет — о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, на контроль их качества.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области», — сказал собеседник ТАСС.



По данным источника «Интерфакса», Белозерцева собираются доставить в Москву. Дома и на рабочих местах у губернатора, Шпигеля и других задержанных провели обыски, следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу.

Следственные действия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, сообщил РБК источник в СКР.



СК РФ объявил, что возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении пензенского губернатора. Фото: СК РФ

Путь пензенского губернатора: от танкового училища до губернаторского кресла

Белозерцеву 63 года. Он родился в Орловской области. Учился в Ульяновском танковом училище, получил специальность «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин». В 1992 году получил еще и диплом социального педагога в Гуманитарной академии ВС РФ. В 2008 защитил кандидатскую по теме аттестации офицерских кадров.

В вооруженных силах служил с окончания училища, причем активно продвигался по комсомольской, а потом и по партийной линии — уже в 1987 дослужился до секретаря парткома полка, а потом был командиром взвода роты учебно-боевых танков Ульяновского танкового командного училища. В Пензе он оказался в 1992 году, когда занял должность замвоенкома. В 2000 году попал в Пензенскую гордуму, с 2004-го был ее председателем, с 2005-го по 2012-й был еще и главой Пензы.

Что касается партийной принадлежности, то Белозерцев — единоросс (правда, по последним сегодняшним данным, его членство в партии приостановят).

Врио губернатора он стал 25 мая 2015 года по указу Владимира Путина, когда потребовалось сменить на посту главы региона Василия Бочкарева, а 13 сентября был избран на выборах с 86% голосов избирателей. В сентябре 2020 года Белозерцев был переизбран с 78,7% голосов. В прессе и в среде политологов муссируются слухи о том, что он — креатура спикера Госдумы Володина, и только поэтому смог второй раз переизбраться.

Задержанный губернатор женат, у него двое сыновей. В системе «СПАРК-Интерфакс» есть данные о бизнесе двоих полных тезок сыновей пензенского губернатора. Данила Иванович — совладелец четырех компаний, зарегистрированных в Пензенской области, Александр Иванович — трех.

Шпигель возглавляет группу компаний до сих пор. Фото: pharmvestnik.ru

Бывший тесть Баскова и король фарминдустрии

Второй «громкий фигурант дела», Борис Шпигель, в свое время, помимо фарминдустрии, занимался музыкальным продюсированием. Например, Шпигель был продюсером Николая Баскова, который с 2001 по 2008 год был женат на его дочери Светлане (внук Шпигеля Бронислав — сын Баскова).

Но главное дело его жизни — фармацевтический холдинг «Биотэк» основанный 30 лет назад. Шпигель возглавляет группу компаний до сих пор. Холдинг производит 186 наименований препаратов, по основным терапевтическим направлениям: онкология, ВИЧ, кардиология, диабет, неврология, психиатрия, гастроэнтерология и другие.

Буквально чуть больше месяца назад, 18 февраля, хозяину «Биотэка» исполнилось 68 лет. На сайте компании появилось поздравление:



«Работа в фармацевтическом бизнесе во всем мире во время пандемии — это вызов, это опыт, это испытания. Главной целью для вас является забота об отечественном здравоохранении, о том, чтобы выполнять цели и задачи, поставленные правительством, улучшая качество жизни россиян, и сохранять доступные цены и отменное качество продукции на необходимом уровне».

Во время пандемии «Биотэк» начал выпускать экспресс-тесты на ковид, а еще он является поставщиком фавипиравира в больницы и аптеки страны (напомним, этот препарат до сих пор широко критикуется в научной среде за недоказанную эффективность, а цена его в аптеках откровенно кусается).

Илья Гращенков: «Белозерцев, вполне возможно, — не последний из губернаторов, кого могут показательно «закрыть» в предвыборный год»

Известный политолог Илья Гращенков, директор Центра региональной политики, прокомментировал «Реальному времени» сегодняшние события:

— В прошлом году Белозерцев должен был покинуть пост, на его место уже были выдвинуты три кандидата. Но из-за пандемии и низких рейтингов власти он сумел удержаться. Надо полагать, что частично сохранение пролоббировал спикер Госдумы Володин. Но вот после пандемии власть опять перешла к тем, кто был недоволен переназначением, включая и силовиков.

Отчасти виноваты и постковидные разбирательства, недаром по подозрению в даче взятки задержан еще и Борис Шпигель, директор ОАО «Фармация». Но я не думаю, что это единственная причина. Скорее всего, тут сошлось много интересов, связанных с бизнесом и бюджетом Пензенской области.

Но самое главное: почему Белозерцеву разрешили переизбраться, а уже потом «взяли»? Тут, очевидно, вопрос в том, кто является покровителем губернатора и чье влияние настолько ослабло, что не дало защитить переизбранного главу. Возможно, что ситуации с коронавирусом и производством лекарств и вправду стали решающими. «Биотэк» Шпигеля — один из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19, группа является дистрибьютором препаратов «Авифавир» и «Арепливир». Если наверх доложили о каких-то масштабных махинациях, то там могли и вправду принять жесткое решение.

И это показывает, что сейчас началась борьба с коррупцией в эшелонах власти и никто не может чувствовать себя спокойно, даже если набрал 78% голосов (хотя в реальности Белозерцев не смог бы выиграть, набрав менее 50%,только зачистка поля и спецмероприятия помогли ему дать северокорейский результат ). Так что Белозерцев, вполне возможно, не последний из губернаторов, кого могут показательно «закрыть» в предвыборный год.

Максим Шевченко: «В Пензе сегодня просто праздник, он там всех достал»

Журналист, политолог и политик Максим Шевченко описывает «Реальному времени» свои впечатления о посещении Пензенской области:

— Я был там полтора года назад. Проехался по области — там царит такое разорение... Кроме, кстати, крупного татарского села Средней Елюзани — оно крепкое, хорошее, там разводят коней и весь Татарстан, кстати, снабжают кониной. Все остальное в Пензенской области находится в ужасе, так что Елюзань — это такой процветающий кусочек умирающей России. А над Белозерцевым там все просто издевались и смеялись сквозь слезы. Его называли «бордюрником», потому что он тайно был совладельцем бордюрного завода и уставил всю области своими бордюрами. Говорят, даже на крышах ставил их. Вообще, о делах Белозерцева в Пензе знали даже воробьи. Так что в Пензе сегодня просто праздник, он там всех достал. Вопреки воле пензенцев, на выборах в сентябре просто не допустили никаких других кандидатов. Все давно говорили, что его уберут и поставят Мельниченко. А сегодняшние события — это удар по Володину.

Шевченко сомневается в том, что события, легшие в основу уголовного дела, «раскопали» совсем недавно. Он думает, что силовики занимались Белозерцевым давно. А что касается ареста Шпигеля, то наш собеседник соглашается с мнением, что таким образом и фарминдустрии был дан серьезный сигнал, поскольку фармацевты «провинились перед народом России завышением цен, монополизмом, превращением дешевых доступных медикаментов в дорогие малодоступные и выкачиванием денег из людей».

Впрочем, в отличие от Ильи Гращенкова, Максим Шевченко не верит в то, что задержание Белозерцева — это чистый акт борьбы с коррупцией:

— Дело не в том, что Белозерцев один плохой, а все остальные хорошие. Когда во власти происходит внутривидовая борьба — это не потому что кто-то хочет сделать лучше народу. А потому, что просто кто-то кому-то не занес или дорогу перешел. Жулики и воры сидят по всей стране. Просто где-то их больше, а где-то меньше. И арестовывают их не потому что законность торжествует, а потому что идет клановая борьба группировок за власть над страной.