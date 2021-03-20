Азат Мубаракшин назначен руководителем Приволжского управления Ростехнадзора

Азат Мубаракшин назначен руководителем Приволжского управления Ростехнадзора. Приказ о назначении пописал руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.

В разные годы Мубаракшин занимал различные должности в правительстве Республики Татарстан. До назначения Азат Мубаракшин работал начальником Управления информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Отметим, что в ноябре 2020-го года Мубаракшин попал в топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями. В рейтинге он занял второе место. Жерналисты выяснили, что он является владельцем квартир площадью 60 и 112,9 кв.м. Квартира 87,5 находится в совместной собственности чиновника и его супруги. У его жены есть также собственная квартира 98,9 кв.м.

Напомним, что прежнего руководителя ведомства Бориса Петрова задержали в Казани 1 марта. По данным источников «Реального времени», 64-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.



Ольга Плешкова