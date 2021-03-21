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Происшествия

В ходе обыска в доме Белозерцева нашли почти полмиллиона рублей наличными

20:49, 21.03.2021
В ходе обыска в доме Белозерцева нашли почти полмиллиона рублей наличными
Фото: pnzreg.ru

При обыске в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева следователи нашли почти полмиллиона рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», — цитирует ТАСС собеседника из правоохранительных органов.

Белозерцев подозревается в получении взятки наличными и в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия
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