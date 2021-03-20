Национальная библиотека Татарстана возобновила выдачу книг
Сегодня с 9 утра Национальная библиотека Татарстана, расположенная на ул. Пушкина, 86, возобновила выдачу книг на дом. Учреждение предлагает 40 тыс. книг от мировых издательств, закупленных по гранту президента республики.
Чтобы получить услугу, необходимо лично посетить универсальный зал с абонементным обслуживанием и автоматизированной книговыдачей и оформить читательский билет. Книгу можно взять на дом на 21 день, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.
Напомним, в прошлом году Национальная библиотека Татарстана официально переехала в здание бывшего НКЦ «Казань» и начала работать. Во время переезда были открыты бесплатные экскурсии в новое здание учреждения.
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