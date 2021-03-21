Главное о коронавирусе на 21 марта: в России фиксируют последствия у детей, датчанин умер после прививки

Спрос на загородную жизнь в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случая COVID-19. Всего на 21 марта в республике зафиксировали 19 016 случаев COVID-19. Умерли за весь период 398 человек.

В Набережных Челнах 300 пациентов прошли реабилитацию после коронавируса на базе поликлиники №7. Эта поликлиника стала пилотным проектом по восстановлению здоровья челнинцев после перенесенного заболевания.

В Челнах медики станции скорой медицинской помощи привились от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. На базе СМП Набережных Челнов 2 дня прививали всех желающих.



Вчера в Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавирусной инфекции — это были двое мужчин, 1948 и 1955 года рождения.



Фото: Максим Платонов

Руководитель IT-компании из Татарстана в колонке для «Реального времени» рассказал, чему научила пандемия общество и бизнес и что из карантинных новшеств останется с нами навсегда.

Опасные последствия для детей

За последние сутки в России выявили 9 299 новых случая коронавируса, выздоровели 8 743 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 456 869 человек, а выздоровевших — до 4 069 395 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 371 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 95 030 человек.

Два российские авиакомпании смогли избежать убытков в пандемию — это авиакомпании «Победа» и «Азимут». В лоукостере объяснили, что в пик пандемии приостановили полеты, а при возобновлении рейсов существенно снизили цены. В «Азимуте» выиграли за счет полетов на черноморские курорты.

Кипр отменил карантин для прилетающих россиян с 1 апреля. За сутки до вылета нужно зарегистрироваться на Cyprus Flight Pass и сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии.

Фото wikipedia.org

В Санкт-Петербурге врачи обеспокоены растущим числом опасных последствий бессимптомно перенесенного коронавируса у детей. У детей начали диагностировать миокардиты, нарушения сократительной способности сердца, тяжелые аритмии, проблемы с желудочно-кишечным трактом, рассказала главврач детской городской больницы № 1 Елена Плотникова.

В Свердловской области ведут отдельный регистр умерших от коронавируса COVID-19. В базе будет храниться информация о умерших, их состояниях на всех этапах болезни.

В Вене умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Ему было 83 года. Сообщается, что он ушел из жизни «после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)».

Чиновник умер после прививки AstraZeneca

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 122 812 281 человек, 2 709 627 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 783 723). На второй строчке — Бразилия (11 950 459), на третьей — Индия (11 599 130 ), на четвертой — Россия (4 397 816, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 304 839).



Больше всего смертей зафиксировано в США (541 914). За ними следуют Бразилия (295 752), Мексика (197 827), Индия (159 755) и Великобритания (126 359).



Несколько фармацевтических компании в Швеции заявили о готовности производить вакцину «Спутник V». Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что сейчас мощности местных компаний не заточены под масштабное производство, однако есть возможность организовать выпуск определенных объемов.

Фото: Максим Платонов

В Дании после прививки препаратом AstraZeneca госпитализировали двух чиновников с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния. Один из них умер на вторую неделю после получения вакцины.

Ученые связали развитие тромбоза и тромбоэмболии после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с аутоиммунной реакцией организма. Выяснилось, что вакцина провоцирует образование антител, которые взаимодействуют с тромбоцитами.

Глава немецкой биотехнологической компания Biontech Угур Шахин выразил мнение, что карантинные меры в Европе могут смягчить уже к сентябрю. При этом потребуется еще как минимум год, чтобы взять вернуться к нормальной жизни.

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона протестующих, выступающих против коронавирусных ограничений. Ранее власти Нидерландов объявили о продлении действия в стране комендантского часа до 31 марта.

Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию взрослого населения от коронавируса.

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Эксперт предупредил о третьей волне коронавируса в Турции. Ранее в этом месяце Турция сняла ограничения для большинства провинций.

В Италии проверят эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса. Научное исследование проводится в рамках сотрудничества между Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани и Центром Гамалеи.

Из-за роста заболеваемости в Европе ближайший саммит ЕС (25 — 26 марта) решено провести в онлайн-формате.

Ольга Плешкова