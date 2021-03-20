В Челнах медики станции скорой медицинской помощи привились от коронавируса

В Челнах медики станции скорой медицинской помощи привились от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

На базе СМП Набережных Челнов два дня прививали всех желающих. Фельдшер по приему и передаче вызовов Ирина Каргапольцева рассказала, что хорошо перенесла прививку и не заметила недомоганий.

Напомним, что в Татарстане от коронавируса провакцинировано 111 869 человек. За сутки вакцину получили 1709 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. через единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

2. через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;

3. позвонив на единый номер 122;

4. при обращении в МФЦ;

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова