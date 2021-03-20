В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19: умерли двое мужчин 1948 и 1955 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 20 марта в Татарстане с начала пандемии от коронавируса умерли 398 человек.

По последним данным, в республике зарегистрировано 18 975 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 15 769 татарстанцев.

