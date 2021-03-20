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В Италии проверят эффективность «Спутника V» против штаммов коронавируса

17:58, 20.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Италии проверят эффективность «Спутника V» против штаммов коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Италии проверят эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса. Научное исследование проводится в рамках сотрудничества между Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани и Центром Гамалеи.

Заключение первого соглашения об испытаниях «Спутника V» запланировано в ближайшие дни, пишет ТАСС. В институте имени Спалланцани обратили внимание, что проведение подобного научного исследование не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Ученые итальянского института положительно оценивают первую российскую вакцину от COVID-19 и рекомендуют ее к применению.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19, а учеными проводятся исследования по защите от других штаммов.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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