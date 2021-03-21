В Челнах 300 пациентов прошли реабилитацию после коронавируса на базе поликлиники №7

В Набережных Челнах 300 пациентов прошли реабилитацию после коронавируса на базе поликлиники №7. Медучреждение стало первым в городе пилотным проектом, занявшимся восстановлением здоровья челнинцев после перенесенного заболевания.

Челнинская поликлиника №7 также первой в автограда начала проводить вакцинацию населения от коронавируса. По последним данным, прививку от COVID-19 в медучреждении сделали уже 2,5 тысячи человек, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. «В Татарстане программы прошли аудит в республиканском Министерстве здравоохранения и сотрудников Казанской медицинской академии, а врачи санаториев прошли 40-часовой курс обучения по программе реабилитации», — отметили составители рейтинга.



Татьяна Демина